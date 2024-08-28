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Оренбург — Ростов 0:1, результат матча 3-го тура группового этапа Кубка России 28 августа 2024

«Ростов» обыграл «Оренбург» в Кубке России благодаря голу в концовке матча
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Сегодня, 28 августа, в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретились «Оренбург» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ростова».

Автором единственного гола в матче стал Егор Голенков, который ударом головой в падении поразил ворота соперника. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу ростовчан.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Голенков – 83'    

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков в трёх турах группового этапа. «Оренбург» (0) по-прежнему находится на последней, четвёртой строчке. Турнирную таблицу группы В возглавляет московский «Локомотив» (6 + матч в запасе).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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