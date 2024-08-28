Хавбек «Ростова» Саравия: до переезда в Россию не знал, кто такой Карпин

Уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия рассказал о причинах, которые побудили его принять решение о переезде в Россию.

«У меня было несколько предложений, в том числе из Болгарии. Но я знал, что переезд в Россию будет лучшим для меня решением, так как здесь чемпионат сильнее, чем в Болгарии. Особо ничего не знал о российском чемпионате до переезда сюда. До переезда сюда я не знал, кто такой Карпин. Но как только приехал, мне рассказали о нём. Он очень хороший тренер», — приводит слова Саравии Metararings.

Опорный полузащитник Родриго Саравия перешёл из уругвайского «Пеньяроля» в футбольный клуб «Ростов» в июле 2024 года. Сегодня, 28 августа, команда Валерия Карпина проведёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:00 мск. После двух стартовых туров в группе B «Оренбург» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. «Ростов» занимает второе место, в активе команды Валерия Карпина три очка. В матче 1-го тура оренбуржцы проиграли «Химкам», а затем уступили «Локомотиву». «Ростов» также уступил железнодорожникам, но одержал победу над подмосковными «Химками». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».