«У Георгия были другие варианты». Отец Мамардашвили — о переходе сына в «Ливерпуль»

Давид Мамардашвили, отец вратаря «Ливерпуля» Георгия Мамардашвили, рассказал о трансфере сына в английский клуб и поделился благодарностью российским болельщикам за поддержку.

«Мы, когда играли на чемпионате Европы, думали только о матчах сборной Грузии, а после окончания Евро начали работать над трансфером. Кроме «Ливерпуля», были варианты, которые мы ждали. Но там не получилось, к сожалению, и мы выбрали «Ливерпуль».

Все клубы ждали окончания чемпионата Европы. У нас на руках остался один реальный вариант — «Ливерпуль». Я хочу сказать спасибо большое болельщикам из России за то, что во время чемпионата Европы поддерживали Георгия», — приводит слова Мамардашвили-старшего Metaratings.

Напомним, «Ливерпуль» официально объявил о подписании 23-летнего вратаря Георгия Мамардашвили из «Валенсии». Грузинский голкипер присоединится к английскому клубу перед началом сезона-2025/2026, а до этого продолжит выступать за «летучих мышей». Мамардашвили выступает за «Валенсию» с зимы 2022 года, проведя 102 матча, из которых 31 завершил «на ноль». Его рыночная стоимость оценивается в € 45 млн.