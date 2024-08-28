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Валерий Непомнящий: для меня неожиданно, что «Локомотив» — лидер чемпионата

Валерий Непомнящий: для меня неожиданно, что «Локомотив» — лидер чемпионата
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал промежуточное первое место московского «Локомотива» в чемпионате России.

«Для меня неожиданно, что «Локомотив» — лидер чемпионата. Но про хорошую игру команды я ещё говорил после третьего матча. «Локомотив» играет в удовольствие, и молодёжь себя проявляет. В команде налажена игра и никто не выпадает. Сейчас в команде нет надежды на какого-то лидера, как это было с Дзюбой или Глушенковым. Хотелось бы, чтобы они продолжали так играть, но понимаю, что сложно будет удерживать этот уровень. То, что молодёжь «Локомотива» играет стабильно — это признак мастерства. Но им нужно расти, ведь они играют за счёт эмоций и старания», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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