«Балтика» провела матч легенд в честь 70-летия клуба

Футбольный клуб «Балтика» отметил своё 70-летие с размахом и ностальгией, организовав особенный матч легенд на старейшем стадионе страны. Мероприятие собрало не только преданных болельщиков, но и легендарных игроков, которые снова вышли на поле, чтобы подарить калининградцам атмосферу прошедших лет.

Организаторы погрузили гостей в атмосферу ушедших эпох. Внимание к деталям превратило этот день в настоящее путешествие во времени: бабушки с семечками, знаменитые шашлыки, бочки с бесплатным квасом и холодильники мороженого — все это вернуло фанатов в 90-е, когда Балтийцы зажигали в высшей лиге чемпионата России.

Сам матч легенд собрал звёздные составы экс-игроков «Балтики»: Дмитрия Силина, Максима Низовцева, Сергея Войтюка, Юрия Копылова, Андрея Кляшторного, Дмитрия Стоцкого, Максима Тишкина и многих других футболистов, чьи имена навсегда останутся в истории клуба.

Ветераны клуба вышли на поле в ретроформе — организаторы постарались воссоздать ту самую, легендарную и всеми любимую форму Балтийцев, которая является символом целой эпохи и до сих пор в сердцах калининградских болельщиков.

Вот, как на это событие отреагировал бывший футболист и тренер «Балтики» Максим Низовцев:

«Балтика» заслужила такой юбилей. Общими усилиями с клубом мы сделали юбилей таким красочным, что до сих пор в городе об этом говорят, посылают нам, ветеранам, хорошие слова, а также в адрес футбольного клуба.

Болельщики окунулись в атмосферу прошлых лет, вспоминали футболистов 70-х, 80-х, 90-х, нулевых, и все получили свою порцию аплодисментов и, конечно, украшением был матч ветеранов, который доставил удовольствие всем, кто пришел на стадион «Балтика».

Надо отдать должное организаторам матча, которые сделали это красочно: фейерверки, подарки, представления — все прошло на высшем уровне», — сказал Низовцев.