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Стали известны санкции в отношении игроков сборной Уругвая за драку на Кубке Америки

Стали известны санкции в отношении игроков сборной Уругвая за драку на Кубке Америки
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Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ опубликовала решение, в соответствии с которым назначены санкции в отношении игроков сборной Уругвая, принимавших участие в потасовке с колумбийскими фанатами после матча 1/2 финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией (0:1).

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: Варела – 90+8' / Муньос – 45+1'

Защитники сборной Уругвая Матиас Оливера, Рональд Араухо, Хосе Хименес дисквалифицированы на три матча. Полузащитник Родриго Бентанкур не сможет принять участие в четырёх играх, а нападающий Дарвин Нуньес пропустит пять встреч своей национальной команды.

В решающем матче турнира колумбийцы уступили сборной Аргентины со счётом 0:1. Николас Маричал в составе сборной Уругвая стал бронзовым призёром Кубка Америки. Уругвайцы в матче за третье место обыграли Канаду (2:2, 4:3 пен.).

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