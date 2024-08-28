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Никитин: клубы из РПЛ думают, что в Первой лиге легко, но натыкаются на суровую реальность

Никитин: клубы из РПЛ думают, что в Первой лиге легко, но натыкаются на суровую реальность
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Защитник «Ротора» Алексей Никитин поделился мнением о том, как футболисты, вылетевшие из РПЛ, воспринимают выступления в Первой лиге. По словам Никитина, многие клубы недооценивают уровень конкуренции в этом дивизионе, считая, что смогут легко победить.

«Мне кажется, когда команда вылетает из РПЛ, то многие футболисты не понимают, что их ждёт в Первой лиге. Если посмотреть на многих игроков «Балтики», можно сказать, что они играют на 30-50% от своих возможностей и думают, что этого хватит для победы. Все, кто вылетает из РПЛ, думают, что здесь будет легко и они будут всех проходить катком, но сталкиваются с суровой реальностью», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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