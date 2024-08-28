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«Мне не терпится стать новым игроком «Ливерпуля». Кьеза подтвердил переход в клуб

«Мне не терпится стать новым игроком «Ливерпуля». Кьеза подтвердил переход в клуб
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза подтвердил свой переход в английский «Ливерпуль».

«Я очень счастлив, мне не терпится стать новым игроком «Ливерпуля». Я и моя семья действительно очень счастливы

Позвольте мне сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особенному.

Теперь пришло время для «Ливерпуля». Я не могу дождаться!» — приводит слова Кьезы журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне итальянской Серии А 26-летний Федерико Кьеза не провёл ни одного матча. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 35 млн.

На чемпионате Европы 2024 года Кьеза принял участие в четырёх матчах сборной Италии.

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