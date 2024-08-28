«Ощущения самые приятные». Игрок «Акрона» Хубулов — о забитом пенальти «Зениту»

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов поделился впечатлениями от решающего гола в серии послематчевых пенальти в матче с «Зенитом» в рамках 3-го тура Fonbet Кубка России (1:1, 5:4 пен.). Хубулов рассказал, как готовился к удару, и оценил предстоящий матч с «Ахматом».

– Каково забить решающий пенальти «Зениту»?

– Ощущения самые приятные. Так получилось, что решающий удар доверили именно мне – большое спасибо.

– Был ли мандраж?

– Не было. Просто в такие моменты нужно подходить уверенно – без задней мысли, что можешь промахнуться. Просто спокойно ударил в угол и забил.

– С кем сложнее играть – с командами второй половины или с топ-клубами вроде «Зенита»?

– Мне всегда нравится играть с «Зенитом». В команде всегда собраны очень умные футболисты, и хочется показать свой уровень и свои лучшие качества в игре с этой командой.

– Впереди матч с «Ахматом».

– Едем в Грозный только за победой. Сделаем всё, чтобы добыть положительный результат, – приводит слова Хубулова Metaratings.