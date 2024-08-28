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«Ощущения самые приятные». Игрок «Акрона» Хубулов — о забитом пенальти «Зениту»

«Ощущения самые приятные». Игрок «Акрона» Хубулов — о забитом пенальти «Зениту»
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Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов поделился впечатлениями от решающего гола в серии послематчевых пенальти в матче с «Зенитом» в рамках 3-го тура Fonbet Кубка России (1:1, 5:4 пен.). Хубулов рассказал, как готовился к удару, и оценил предстоящий матч с «Ахматом».

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

– Каково забить решающий пенальти «Зениту»?
– Ощущения самые приятные. Так получилось, что решающий удар доверили именно мне – большое спасибо.

– Был ли мандраж?
– Не было. Просто в такие моменты нужно подходить уверенно – без задней мысли, что можешь промахнуться. Просто спокойно ударил в угол и забил.

– С кем сложнее играть – с командами второй половины или с топ-клубами вроде «Зенита»?
– Мне всегда нравится играть с «Зенитом». В команде всегда собраны очень умные футболисты, и хочется показать свой уровень и свои лучшие качества в игре с этой командой.

– Впереди матч с «Ахматом».
– Едем в Грозный только за победой. Сделаем всё, чтобы добыть положительный результат, – приводит слова Хубулова Metaratings.

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