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«Сегодня нужно думать о команде, а не о себе». Анчелотти — о требованиях к нападающим

«Сегодня нужно думать о команде, а не о себе». Анчелотти — о требованиях к нападающим
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающие не должны быть освобождены от обороны, а команда должна представлять собой единое целое как в обороне, так и в атаке.

– В современном футболе можно ли освободить нападающего от защиты?
– Нужна компактная команда, это главное. Если нападающий прессингует, а защитники не поднимаются, это влечёт проблемы. Или если защитники прижимаются к своим воротам, а линия атаки не следует за ней. Сегодня нужно думать о команде, а не о себе, — приводит слова Анчелотти AS.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. В следующей игре «Реал» разгромил «Вальядолид» со счётом 3:0. «Королевский клуб» является действующим чемпионом Примеры.

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