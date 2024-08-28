Чернов: хотел бы, чтобы о «Спартаке» говорили — сейчас совсем другая команда

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что нынешняя команда должна играть так, чтобы её ставили в один ряд с выступлениями красно-белых в 90-х годах.

«Я хотел бы, чтобы говорили о команде 2024 года, которая хорошо играет. Все вспоминают 90-е, как было. Но такого уже не будет, как было с Титовым и Аленичевым. Сейчас совсем другой «Спартак». Надо потихоньку переключаться на это», — сказал Чернов после матча с «Зенитом» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России по футболу занимает пятое место. Подопечные Деяна Станковича набрали 11 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив», в активе которого 15 очков.