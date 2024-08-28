«Пари НН» — «Краснодар»: «быки» вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра группового этапа Пути РПЛ идёт в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Артур Фёдоров из Петрозаводска. На момент написания новости счёт в игре — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет оправил мяч в сетку ворот.

После двух стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева шесть очков.