Вратарь «Динамо» Мх Волк: рады, что исторический матч со «Спартаком» запомнят победным

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от победы в матче группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0). Команды встречались друг с другом впервые в истории.

— Матчи со «Спартаком» вспоминают и через 20 лет. Вчерашняя победа — историческая?

— Мы первый сезон в РПЛ, играем первые матчи с грандами лиги. В какой-то мере каждая встреча сейчас историческая для нас и Дагестана. Мы рады, что этот матч запомнят победным, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).