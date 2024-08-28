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Вратарь «Динамо» Мх Волк: рады, что исторический матч со «Спартаком» запомнят победным

Вратарь «Динамо» Мх Волк: рады, что исторический матч со «Спартаком» запомнят победным
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от победы в матче группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0). Команды встречались друг с другом впервые в истории.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

— Матчи со «Спартаком» вспоминают и через 20 лет. Вчерашняя победа — историческая?
— Мы первый сезон в РПЛ, играем первые матчи с грандами лиги. В какой-то мере каждая встреча сейчас историческая для нас и Дагестана. Мы рады, что этот матч запомнят победным, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

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