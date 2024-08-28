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Вратарь «Динамо» Мх Волк: шутка про тигра по фамилии Волк в матче со «Спартаком» — смешная

Вратарь «Динамо» Мх Волк: шутка про тигра по фамилии Волк в матче со «Спартаком» — смешная
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о своём отношении к шуткам, связанным с его фамилией, после матча со «Спартаком». Волк также прокомментировал высказывания комментаторов и отметил, как воспринимает подобные шутки.

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27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

— На пресс-конференции после матча у главного тренера «Динамо» Биджиева спросили: «Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?» Как вам такие шутки?
— Эта достаточно забавная (улыбается). Её я не слышал, это интересно.

— Комментатор Генич по-доброму назвал вас волчарой. Не надоедают такие шутки?
— Меня никаким образом это не обижает, если всё в хорошем ключе. Я стараюсь не обращать внимания, но смешных маловато. Без особых эмоций встречаю очередные шутки, это всё ненужные вещи. А в команде, по-моему, с первого дня не было шуток по поводу фамилии, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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