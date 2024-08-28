Вратарь «Динамо» Волк: после победы над «Спартаком» поздравляли из Дагестана и Казани

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, кто поздравил его с победой в матче группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0). Команды встречались друг с другом впервые в истории.

— Много поздравлений пришло из Дагестана?

— Достаточно много, поздравляли и с моей родины — Казани. Много людей писали, это очень приятно. Спасибо им.

— После матча вы около получаса отвечали на вопросы журналистов. Почему для вас это важно?

— Это определённая часть футбола. Моя задача как футболиста тоже участвовать в этом, потому что зрители и болельщики хотят услышать комментарии. Я с радостью готов пообщаться, если людям это нравится, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).