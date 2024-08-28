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Вратарь «Динамо» Мх Волк: после выхода в РПЛ узнают на улицах Дагестана

Вратарь «Динамо» Мх Волк: после выхода в РПЛ узнают на улицах Дагестана
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился своими впечатлениями от возросшего внимания к его персоне после выхода команды в РПЛ. Волк рассказал, как на него реагируют на улицах Дагестана и как он справляется с увеличившимся интересом со стороны болельщиков.

— После выхода в РПЛ и тем более таких побед наверняка внимания стало больше. Не устаёте?
— Действительно, внимания стало больше. Но это никак не мешает и психологически не давит. Это тоже часть футбола, нужно к этому привыкнуть. В Дагестане на улицах уже узнают — и взрослые, и дети. Очень приятно пообщаться, обменяться добрыми словами, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам шести стартовых туров махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.

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