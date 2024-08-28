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Криштиану Роналду рассказал, когда завершит футбольную карьеру

Криштиану Роналду рассказал, когда завершит футбольную карьеру
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду cказал, при каком условии он завершит футбольную карьеру.

«В тот день, когда я почувствую, что ничего не могу сделать на поле… Я соберу чемоданы и уйду на пенсию», — сказал Роналду в своём YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Собственный канал Криштиану Роналду в YouTube стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству затраченного времени для набора первого миллиона подписчиков. По информации ESPN, для мирового рекорда каналу Роналду потребовалось 90 минут.

39-летний форвард перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На его счету пять побед в Лиге чемпионов.

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