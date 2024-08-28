Данила Козлов забил первый гол за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов забил в матче группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Этот мяч стал дебютным для Козлова в составе «быков». На момент написания новости счёт в игре — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет оправил мяч в сетку ворот.

После двух стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева шесть очков.

19-летний воспитанник «Зенита» атакующий полузащитник Данила Козлов летом 2024 года перешёл из калининградской «Балтики» в «Краснодар», отказавшись от варианта с возможным возвращением к сине-бело-голубым. В текущем сезоне игрок принял участие в девяти матчах «быков» во всех турнирах.