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«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 28 августа, в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Бессмертный, Маричал, Лепский, Скопинцев, Макаров, Чавес, Гагнидзе, Окишор, Боков.

«Крылья Советов»: Овсянников, Якуба, Гапонов, Костанца, Грибакин, Печенин, Витюгов, Олейников, Дмитриев, Шитов, Бабаев.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице группы A. Команда набрала три очка за два матча. «Крылья Советов» находятся на последней, четвёртой строчке (0).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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