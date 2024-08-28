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Давид Волк: эмоции после победы над «Спартаком» были как в обычный день

Давид Волк: эмоции после победы над «Спартаком» были как в обычный день
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился своими мыслями после победы над «Спартаком». Матч прошёл в рамках 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершился победой махачкалинцев (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

– Когда эмоции уже улеглись, какие мысли после победы над «Спартаком»?
— Ещё вчера у меня брали интервью, эмоции были как в обычный день, потому что я просто выполняю свою работу. А игра — это итог ежедневных тренировок. Здорово, что всё получилось.

— Чувство эйфории не возникало?
— Рано её ощущать. Безусловно, вся команда рада, но эйфорию можно прочувствовать только после достижения более серьёзных задач, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (3) и самарские «Крылья Советов» (0).

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