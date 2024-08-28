«Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России

Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра группового этапа Пути РПЛ прошла в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Фёдоров из Петрозаводска. «Краснодар» одержал победу в игре со счётом 1:0.

На 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет отправил мяч в сетку ворот.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.