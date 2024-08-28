Криштиану Роналду остро отреагировал на критику в свой адрес за игру на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на критику своей игры в составе национальной команды на Евро-2024.

«Все говорили: «Ах, 39 лет, стареет». Знаешь, почему сказали это? Потому что не забил гол. А остальное, что я сделал? Моё прошлое? В квалификации забил 10 голов. До Евро-2024 забил два мяча в матче с Ирландией.

Критика всегда будет, но люди забывают одну вещь. Они говорят, что Криштиану не забивал голов, но я забивал. Два. Я был первым, кто заявил: «Я потерпел неудачу, но я не собираюсь сдаваться. Я пойду туда и пробью [пенальти], даже если промахнусь». Я всегда буду таким и никогда не буду прятаться и говорить, что у меня судороги», — сказал Роналду на своём YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Напомним, сборная Португалии дошла до четвертьфинала Евро-2024, где в серии пенальти проиграла сборной Франции. Роналду отметился одной голевой передачей, а также двумя реализованными пенальти в послематчевых сериях. В игре 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.) Роналду не забил с «точки» в дополнительное время матча.