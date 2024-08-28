Вратарь «Динамо» Мх: не знал Виллиана Жозе до «Спартака», но это качественный игрок

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о нападающем «Спартака» Виллиане Жозе, отметив, что до встречи на поле не знал этого игрока.

— Когда вместо Виллиана Жозе вышел Барко, соперник стал опаснее?

— Наверное, да. У них появилось больше моментов, стало тяжелее. Но мы были к этому готовы.

— Ждали противостояние с Виллианом Жозе, который приехал из «Бетиса»?

— Нет, противостояния с кем-либо я не жду, всегда настраиваюсь одинаково. До перехода в «Спартак» его не знал, но это качественный игрок, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).