В «Пари НН» высказались об эпизоде с игрой рукой в штрафной «Краснодара»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал судейство в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:1). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Фёдоров из Петрозаводска.

«Мы проанализируем все эпизоды. Сейчас это делать очень сложно, потому что ещё находишься в горячих эмоциях. Сказать однозначно сейчас нельзя. Тренерский штаб соберётся после игры, вечером всё ещё раз просмотрим со всех ракурсов. Потом сформулируем свою позицию», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.