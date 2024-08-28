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В «Пари НН» высказались об эпизоде с игрой рукой в штрафной «Краснодара»

В «Пари НН» высказались об эпизоде с игрой рукой в штрафной «Краснодара»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал судейство в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:1). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Фёдоров из Петрозаводска.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 36'    

«Мы проанализируем все эпизоды. Сейчас это делать очень сложно, потому что ещё находишься в горячих эмоциях. Сказать однозначно сейчас нельзя. Тренерский штаб соберётся после игры, вечером всё ещё раз просмотрим со всех ракурсов. Потом сформулируем свою позицию», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.

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