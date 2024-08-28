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Нападающий «Арсенала» Нкетиа перейдёт в «Кристал Пэлас» — Романо

Нападающий «Арсенала» Нкетиа перейдёт в «Кристал Пэлас» — Романо
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Центральный нападающий «Арсенала» и сборной Англии Эдди Нкетиа перешёл в финальную стадию подписания контракта с «Кристал Пэлас». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Руководство клубов достигло соглашения по подписанию контракта с 25-летним форвардом. Сумма сделки составляет £ 30 млн, включая все дополнительные выплаты. Как сообщает Романо, нападающий уже проходит медицинское обследование в Лондоне.

Нкетиа в прошлом сезоне сыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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