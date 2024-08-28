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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение в игре с «Краснодаром»

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение в игре с «Краснодаром»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал поражение своей команды в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:1).

«Первую половину матча с «Краснодаром» прокомментировал главный тренер. Мы с ним солидарны — первая половина матча не задалась. Вторая половина матча была активной с нашей стороны, «Краснодар» очень много оборонялся по сравнению с первой частью матча. «Краснодар» хорошо собран, дорогие футболисты и большой опыт. Тем не менее мы попытались навязать свой футбол — у нашей команды это получилось», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.

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