Юрий Дюпин: я на 100% доволен, «Краснодар» — топовый клуб

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин высказался о своём переходе в клуб и атмосфере в команде после матча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН», в котором краснодарцы одержали победу со счётом 1:0.

«У меня всё отлично. «Краснодар» — топовый клуб. Я на 100% доволен, что сюда перешёл. С партнёрами, персоналом и тренерским штабом отличные отношения. В команде отличная атмосфера», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.

Напомним, в сегодняшнем матче на 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет отправил мяч в сетку ворот.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.