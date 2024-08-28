«Динамо» — «Крылья Советов»: Окишор увеличил преимущество хозяев на 21-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 21-й минуте второй гол во встрече забил полузащитник «Динамо» Виктор Окишор.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице группы A. Команда набрала три очка за два матча. «Крылья Советов» находятся на последней, четвёртой строчке (0).
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).
- 28 августа 2024
-
20:43
-
20:41
-
20:37
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:25
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:08
-
20:02
-
19:57
-
19:57
-
19:54
-
19:48
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:37
-
19:25
-
19:12
-
19:10
-
18:49
-
18:48