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Вратарь «Краснодара» Дюпин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Вратарь «Краснодара» Дюпин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
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Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра состоится в воскресенье, 1 сентября, в 19:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«Локомотив» — хорошая команда. Думаю, будет интересный и красочный матч. Таких результатов на старте сезона, как «Локомотив», можем добиться и мы. Сыграли бы чуть лучше в одном матче — так же вышли бы. Впереди много туров. Посмотрим, как будет в конце. Пока всё идёт неплохо. С «Локомотивом» будет принципиальный матч за высокие места в таблице. Мы настроимся на 200%», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

«Локомотив» по итогам пяти туров чемпионата России занимает первое место, набрав 15 очков. «Краснодар» с 12 очками располагается на третьей строчке.

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