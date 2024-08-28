Смолов: в матче с «Пари НН» казалось, что старый «Краснодар» вернулся

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос о состоянии команды после матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Быки одержали победу со счётом — 1:0.

— Какие различия между сегодняшним «Краснодаром» и «Краснодаром», в котором вы играли ранее?

— Их очень много. Всё сильно поменялось. Футбол в принципе сильно поменялся в более атлетичную сторону. Сегодня, по своим ощущениям, в первом тайме было два или три момента, где казалось, что старый «Краснодар» вернулся», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, в сегодняшнем матче на 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет отправил мяч в сетку ворот.