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Смолов: в матче с «Пари НН» казалось, что старый «Краснодар» вернулся

Смолов: в матче с «Пари НН» казалось, что старый «Краснодар» вернулся
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос о состоянии команды после матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Быки одержали победу со счётом — 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 36'    

— Какие различия между сегодняшним «Краснодаром» и «Краснодаром», в котором вы играли ранее?
— Их очень много. Всё сильно поменялось. Футбол в принципе сильно поменялся в более атлетичную сторону. Сегодня, по своим ощущениям, в первом тайме было два или три момента, где казалось, что старый «Краснодар» вернулся», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, в сегодняшнем матче на 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет отправил мяч в сетку ворот.

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