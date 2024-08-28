«Динамо» — «Крылья Советов»: Якуба получил травму и покинул поле

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте травму получил полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба, экстренно вместо него вышел Сергей Бабкин.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице группы A. Команда набрала три очка за два матча. «Крылья Советов» находятся на последней, четвёртой строчке (0).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).