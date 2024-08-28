Фёдор Смолов прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН» в Кубке России

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о победе своей команды в матче Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Кажется, мы могли забивать больше. Создали много моментов — это хорошо. Но, к сожалению, не удалось реализовать. Поэтому интрига была до последнего. «Пари НН» старался отыграться и имел моменты», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

На 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет отправил мяч в сетку ворот.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.