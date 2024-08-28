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«Барселона» направила «Ливерпулю» предложение об аренде талантливого хавбека — Романо

«Барселона» направила «Ливерпулю» предложение об аренде талантливого хавбека — Романо
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Каталонская «Барселона» направила «Ливерпулю» прямое предложение об аренде опорного полузащитника Стефана Байчетича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, ожидается, что сделка по аренде хавбека «красных» будет закрыта сегодня. Ранее днём своё предложение по аренде Байчетича направил австрийский «Ред Булл» из города Зальцбург, возглавляемый бывшим ассистентом Юргена Клоппа — Пепейном Лейндерсом.

Байчетич в прошлом сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, однако результативными действиями игрок не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет € 11 млн.

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