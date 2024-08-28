Смолов: для меня удивление, что Антон Миранчук сейчас без команды

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о ситуации с бывшим полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком. Игрок покинул «Локомотив» летом и пока не нашёл клуб.

«Для меня удивление, что такой футболист, как Антон Миранчук, сейчас находится вне команды. Деталей не знаю, почему не удалось договориться с «Локомотивом». Конечно, печально, когда уходят воспитанники в лице Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.