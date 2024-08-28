Смолов: удивлён первым местом «Локо», но Баринов говорил, что внутри у них всё нормально
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал промежуточное первое место московского «Локомотива» в чемпионате России
«Удивлён. С другой стороны, близко общались с Димой Бариновым — он ещё на сборах говорил, что у них всё внутри коллектива нормально и получается», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.
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