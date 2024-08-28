Смолов: за Медиалигой не слежу, но товарищеский матч с ФК «10» привлечёт много внимания

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о предстоящем товарищеском матче «быков» с медийной командой с ФК «10».

«За Медиалигой не слежу. Отношусь так же, как и относился. Товарищеский матч с ФК «10» привлечёт много внимания. Хороший антураж. Кажется, будет концерт «Камызяк», поэтому классное событие», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.