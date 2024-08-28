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Смолов — о гуле болельщиков «Динамо»: никаких претензий к ним нет

Смолов — о гуле болельщиков «Динамо»: никаких претензий к ним нет
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов признался, что не имеет претензий к болельщикам «Динамо». Во время очного матча команд болельщики бело-голубых гудели в адрес бывшего форварда своей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

— Вы отреагировали саркастической улыбкой на гул болельщиков «Динамо» в очной встрече.
— Это не было саркастично, я просто улыбнулся. Мне кажется, встречи игроков с бывшими командами всегда так происходят. Это нормально. Никаких претензий к болельщикам «Динамо», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в шести матчах, в которых стал автором одного гола и двух результативных передач. Соглашение между 34-летним футболистом и «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года.

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