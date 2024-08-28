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Кутателадзе прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Краснодаром»

Кутателадзе прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Краснодаром»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе высказался о поражении в матче Кубка России с «Краснодаром» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 36'    

«Обидно, что проиграли. Во втором тайме имели моменты, хороший был у Эктова. У нас ещё есть шансы выйти из группы в Кубке. Осталось три игры, будем стараться», — передаёт слова Кутателадзе корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

На 36-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов с левого фланга сделал пас низом в центр штрафной, где хавбек Данила Козлов получил шанс подготовить удар и через рикошет отправил мяч в сетку ворот.

После трёх стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева девять очков.

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