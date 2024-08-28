Представитель Гуарирапы отреагировал на информацию о возможном трансфере форварда в ЦСКА

Исполнительный директор компании Ultimate Sports Марат Хинчагов, представляющей интересы нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы, отреагировал на информацию о возможной продаже игрока. В числе претендентов на форварда в СМИ называется и ЦСКА.

«Думаю, что было бы глупо отрицать очевидное – игрок после такого качества выступлений, как в прошлом сезоне, не мог остаться без внимания других клубов. С конца прошлого сезона интерес только рос. Работа ведется, большой интерес от других клубов есть, как от российских, так и от европейских, но, пожалуй обойдëмся без конкретики. Во-первых, это идет вразрез с принципами компании Ultimate Sports – мы не хотим создавать искусственное внимание и предпринимать попытки манипуляций, тем более – таких топорных, игрок в этом не нуждается, он всё показал на поле. Во-вторых, все обсуждения происходили в частных, неофициальных беседах. Когда будут официальные предложения, ФК «Сочи» поделится этой информацией, если посчитает нужным.

Наша работа с клубом всегда ведется сообща – как на вход, так и на выход. Клуб владеет игроком, и только он должен решать, когда и за какую сумму игрок может его покинуть. В случае с Саулем, тренер и руководство «Сочи» решили не форсировать его переход. Когда будет предложение, которое заинтересует «Сочи», придёт очередь обсуждать нюансы перехода с игроком и его представителями», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.