Козлов прокомментировал свой гол за «Краснодар» в матче Кубка России с «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о забитом мяче в ворота «Пари НН» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Для 19-летнего футболиста этот мяч стал первым за краснодарскую команду.

«Федя дал отличный пас, а мне оставалось только исполнить. Гол командный, поэтому это заслуга всей команды. Слава богу, этот гол принёс нам победу. Чтобы сделать результативное действие ранее не хватало точной передачи или точного удара», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

Минувший сезон Козлов провёл в «Балтике». «Краснодар» выкупил футболиста у калининградского клуба, хотя спортсмен мог вернуться в «Зенит»: у чемпиона России было право выкупа.