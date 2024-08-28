Козлов: в «Краснодаре много квалифицированных футболистов, в том числе Смолов

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов оценил уровень состава краснодарской команды.

— Насколько полезно играть в команде с таким опытным футболистом как Смолов?

— Помимо Феди в «Краснодаре» ещё много квалифицированных футболистов, в том числе Смолов. Он очень мне помогает. У него есть что взять и чему научиться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

19-летний Козлов — воспитанник «Зенита». В январе 2024 года действующий чемпион России продал футболиста в «Балтику». Через полгода Козлов перешёл в состав «Краснодара», отказавшись от возвращения в «Зенит». За «Краснодар» в девяти матчах Козлов забил один мяч. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до лета 2029 года.