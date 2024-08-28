Кутателадзе: переход Севикяна в «Локомотив» — его решение, но будет ближе к нам

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Ференцвароша» Эдгара Севикяна в «Локомотив». Ранее «Чемпионат» сообщил, что Севикян согласился на переход в «Локомотив».

«Если Севикян перейдёт в «Локомотив», будет ближе к нам. Поэтому буду рад, конечно. Это решение Эдгара, его карьера. Он знает лучше меня и лучше всех, как ему будет лучше», — передаёт слова Кутателадзе корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

Первую половину сезона-2023/2024 крайний нападающий провёл в «Пари НН». В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.