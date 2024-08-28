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Данила Козлов прокомментировал попадание в расширенный список сборной России

Данила Козлов прокомментировал попадание в расширенный список сборной России
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России. Команде Валерия Карпина в сентябре предстоят матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Тайландом (7 сентября).

«Я попал пока в расширенный список сборной. Конечно, я обрадовался. Понимаю, что это только начало. Надо доказывать на поле, что я могу. Дальше — больше.

Без разницы, с кем играть. Первое — хочется играть. Попадать в стартовый состав и в чемпионате. Кубок — это тоже турнир. Хочется везде играть и выигрывать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

19-летний Козлов прошёл через юношеские и молодёжные сборные России всех возрастов. За «Краснодар» спортсмен выступает с лета 2024 года.

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