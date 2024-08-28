Игрок «Пари НН» Кутателадзе рассказал об атмосфере в команде

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе высказался об атмосфере и взаимопомощи в команде.

«Обстановка в команде очень хорошая. Все дружат, помогают друг другу. Мы только так можем добиться результата, иначе никак», — передаёт слова Кутателадзе корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

22‑летний Николоз Кутателадзе находился в академии «ПСЖ» с 2017 по 2018 год. В сентябре 2023‑го футболист подписал контракт с «Пари НН» на три года.

После шести туров «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Саши Илича набрала шесть очков. Возглавляет таблицу московский «Локомотив» (15). Вторую строчку занимает «Зенит» (14), замыкает тройку «Краснодар» (12).