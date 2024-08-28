Игрок «Пари НН» Кутателадзе поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе высказался о предстоящем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится 31 августа на стадионе «Нижний Новгород».

«Мы будем отталкиваться от себя. То, что у «Зенита» сейчас неудачная серия, нас не касается. Мы знаем, что это очень хорошая команда и будем играть с ними на максимум», — передаёт слова Кутателадзе корреспондент «Чемпионат» Владислав Макулов.

23-летний Кутателадзе в пяти матчах отметился одной результативной передачей. Его контракт с нижегородской командой рассчитан до лета 2026 года.

«Пари НН» после шести туров занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место, набрав шесть очков. «Зенит» с 14-ю очками располагается на второй строчке.