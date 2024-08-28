Вратарь «Динамо» Мх Волк прокомментировал стычку с защитником «Спартака» Денисовым

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал стычку с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым в матче группового этапа Фонбет Кубка России, который закончился победой командой из Дагестана со счётом 1:0.

— На одном из угловых вы в эмоциях «напихали» игроку «Спартака» Денисову, но быстро извинились. Что там произошло?

— Да, я перед ним извинился, потому что взыграли эмоции, я позволил себе его подтолкнуть. Но в его сторону это не было направлено. Мне кажется, я добрый человек, на поле такой же, сохраняю спокойствие. Просто эмоции могут брать верх, но над этим нужно работать, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Действующим обладателем трофея является «Зенит».