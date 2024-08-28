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«Локомотив» — «Химки»: Сулейманов оформил дубль

«Локомотив» — «Химки»: Сулейманов оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Егор Погостнов, забив после подачи с углового от Марио Митая. На 43-й минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Сулейманов оформил дубль с передачи Сергея Пиняева.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за два матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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