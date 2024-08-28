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Динамо— Крылья Советов, счёт 5:1, Кубок России 2024/2025

«Динамо» — «Крылья Советов»: Макаров забил шестой гол во встрече
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 5:1: в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

На 83-й минуте преимущество хозяев упрочил полузащитник Денис Макаров.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице группы A. Команда набрала три очка за два матча. «Крылья Советов» находятся на последней, четвёртой строчке (0).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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