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Локомотив — Химки, результат матча группового этапа Фонбет Кубка России, счёт 4:0, 28 августа 2024 года

«Локомотив» забил четыре безответных мяча в ворота «Химок» в матче Кубка России
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Егор Погостнов, забив после подачи с углового от Марио Митая. На 43-й минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов удвоил преимущество хозяев.На 57-й минуте Сулейманов оформил дубль с передачи Сергея Пиняева. На 82-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

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