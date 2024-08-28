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Динамо— Крылья Советов, результат матча 28 августа 2024, счёт 5:1, Кубок России 2024/2025

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче Кубка России
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретились московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра группового этапа Пути РПЛ прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу во встрече одержало «Динамо» со счётом 5:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

На девятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Денис Боков. На 21-й минуте Виктор Окишор увеличил преимущество хозяев. На 42-й минуте отставание сократил полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца с пенальти. На 45+2-й минуте дубль оформил полузащитник бело-голубых Виктор Окишор. На 57-й минуте пятый гол в матче забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев, доведя счёт до разгромного. На 83-й минуте точку во встрече поставил полузащитник хозяев Денис Макаров. Итоговый счёт матча — 5:1.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» ноль очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

Действующим обладателем трофея является «Зенит».

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