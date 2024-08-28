«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче Кубка России

Завершился матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретились московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра группового этапа Пути РПЛ прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу во встрече одержало «Динамо» со счётом 5:1.

На девятой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Денис Боков. На 21-й минуте Виктор Окишор увеличил преимущество хозяев. На 42-й минуте отставание сократил полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца с пенальти. На 45+2-й минуте дубль оформил полузащитник бело-голубых Виктор Окишор. На 57-й минуте пятый гол в матче забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев, доведя счёт до разгромного. На 83-й минуте точку во встрече поставил полузащитник хозяев Денис Макаров. Итоговый счёт матча — 5:1.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» ноль очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

Действующим обладателем трофея является «Зенит».